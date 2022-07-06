100 блюд – кулинарный сайт о здоровой домашней кухне на каждый день
В мире, где правят доставки и фаст-фуд, почти не осталось места для вкусной домашней еды. Современному жителю приходится меньше уделять времени питанию, откладывая готовку на выходные. Многие так и ограничиваются кашами быстрого приготовления и магазинными котлетами, постепенно забывая вкус нормальной еды.
100 блюд – это не очередной сборник рецептов из сети. Здесь вы найдете вкуснейшие блюда домашней кухни, которые готовили ваши мамы и бабушки. И это не обыденные борщи и пюре! Все рецепты простые, но разнообразные, и даже самый разбалованный кулинар отыщет что-то для себя.
Рецепт сладкого, сочного, запеченного в духовке чеснока с оливковым маслом – это один из самых простых
Венесуэльская сальса из авокадо (Гуасакака) — это рецепт удивительного соуса, который хорошо подходит
Рецепт мексиканского буррито с беконом, яйцом и сыром на завтрак. Буррито – универсальное блюдо, которое
Соус гуакамоле классический рецепт холодной закуски, которая обязательно понравится Вам и вашим гостям.
Клубничный смузи рецепт вкусного напитка, который имеет приятный, освежающий вкус. Поможет утолить жажду
Рецепт салата Цезарь с капустой Кале, напоминает классический рецепт салата, но есть отличия.
Салат цезарь классический рецепт заправки, без использования курицы или креветок.Праздничный салат из
Домашний Цезарь с вареной курицей рецепт от нашего читателя. Рецептов популярнейшего салата Цезарь существует
Курочка по-французски с луком рецепт очень вкусного горячего, которое поможет разнообразить Ваше меню
Рецепт полноценного второго блюда пожарские котлеты с гарниром из пюре и грибами. Нежные, невероятно
Сегодня приготовим вкуснейшие грибные котлеты для нашего стола. Грибочки можно выбрать по своему вкусу
Закуска из сельди к праздничному столу рецепт красивого и вкусного блюда, которое будет настоящим украшением.