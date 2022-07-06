В мире, где правят доставки и фаст-фуд, почти не осталось места для вкусной домашней еды. Современному жителю приходится меньше уделять времени питанию, откладывая готовку на выходные. Многие так и ограничиваются кашами быстрого приготовления и магазинными котлетами, постепенно забывая вкус нормальной еды.

100 блюд – это не очередной сборник рецептов из сети. Здесь вы найдете вкуснейшие блюда домашней кухни, которые готовили ваши мамы и бабушки. И это не обыденные борщи и пюре! Все рецепты простые, но разнообразные, и даже самый разбалованный кулинар отыщет что-то для себя.